(Di lunedì 22 aprile 2024) Tanta fortuna e un pizzico di bravura per ildegli Oklahoma City Thunder che ha fatto canestro dadurante un timeout di Gara 1 dei playoff contro i New Orleans Pelicans: il 23enne si è portato a casa decine di migliaia di dollari.

Tifoso NBA segna da metà campo e vince tantissimo, neanche sapeva le regole: “Avvierò un’attività” - Tanta fortuna e un pizzico di bravura per il Tifoso degli Oklahoma City Thunder che ha fatto canestro da metà campo durante un timeout di Gara 1 dei playoff ...fanpage

Basket, playoff NBA, Oklahoma vince gara-1 contro New Orleans - Un canestro a 32 secondi dalla fine di Shai Gilgeous-Alexander ha permesso a Oklahoma City, testa di serie n.4 della Western Conference, di vincere 94-92 contro New Orleans per il suo ingresso in lizz ...napolimagazine

Nba, playoff: prime vittorie per Boston, Milwaukee, Clippers e Okc - Debutto positivo nei playoff Nba per Boston, Milwaukee, Clippers e Okc. A Est, i Celtics battono 114-94 Miami grazie alla tripla doppia di Jayson Tatum (23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), mentre i Bu ...sportmediaset.mediaset