Tifosi del Milan lasciano lo stadio durante il derby | vogliono evitare la festa Scudetto dell’Inter

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo il gol di Thuram moltidelhanno deciso di lasciare San Siro per non vedere ladell'Inter. Ma uscendo dallohanno trovato diversi supporter nerazzurri pronti a prenderli in giro.

Il Milan si prepara a sfidare l’Inter nel derby della Madonnina: i commenti sui SOCIAL dei tifosi rossoneri in vista della partita Manca sempre meno all’inizio del derby della Madonnina, una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre. I nerazzurri vincendo diventerebbero infatti Campioni d’Italia e conquisterebbero il ventesimo scudetto, quello della seconda stella. I rossoneri, invece, faranno di tutto per vincere e rimandare ... (dailymilan)

Lodi , 22 aprile 2024 - Fermati e processati dopo la rissa tra tifosi , per i supporter sud milanesi scattano l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza, nonché, il divieto di allontanarsi, dalla propria abitazione, durante e partite di calcio del San Giuliano City. E’ questo l’esito del processo per direttissima, celebrato il 22 aprile 2024, nelle aule del Tribunale di Lodi e a carico dei due uomini arrestati, nel tardo pomeriggio ... (ilgiorno)

Manca sempre meno a Milan- Inter , derby decisivo per lo scudetto a San Siro . I tifosi nerazzurri hanno accolto nel migliore dei modi la squadra. Di seguito il VIDEO realizzato dal nostro inviato Sandro Caramazza. L’ARRIVO A SAN Siro – Clamoroso entusiasmo a San Siro per l’arrivo del pullman dell’ Inter prima del derby contro il Milan, già decisivo per lo scudetto. Di seguito il VIDEO realizzato dal nostro inviato a San Siro . Inter -News - Ultime ... (inter-news)

Una locandina dei tifosi rossoneri accoglie i nerazzurri con un programma molto speciale. "Stabilire nuove strategie per proseguire lo stile Juve", è la nota in capo a un palinsesto che inizia con la "proiezione dei favori arbitrali nel triennio '21-'24" e culmina con la lotteria di fine stagione che mette in palio "monitor del Var spenti"Continua a leggere (fanpage)

Il portoghese appare avulso dal gioco, lento e indolente. Non fa pressing, non corre, vede gli avversari che palleggiano senza intervenire. Se ne sta da solo sulla fascia.Continua a leggere (fanpage)

