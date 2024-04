Ticket a Venezia - l’ira di Cacciari | Folle e illegittim - invito a non pagare

(Adnkronos) – "Una pura follia, del tutto illegittima, incostituzionale, in nessuna città al mondo si paga per entrare. E' inaudito che in questo Paese non ci sia una Consulta, qualcuno che dica: 'vi ha dato di volta il cervello'? Pensate di poter mettere una tassa per entrare in una città, pensate di essere nel Medioevo, […] (periodicodaily)

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Una pura follia, del tutto illegittima, incostituzionale, in nessuna città al mondo si paga per entrare. E' inaudito che in questo Paese non ci sia una Consulta, qualcuno che dica: 'vi ha dato di volta il cervello'? Pensate di poter mettere una tassa per entrare in una città, pensate di essere nel Medioevo, siete pazzi?". Massimo Cacciari non ci sta e, in un'intervista con l'Adnkronos, esprime la sua totale ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Un ticket di ingresso di 5 euro a persona per entrare a Venezia. La nuova misura riguarda i visitatori occasionali, ovvero che non pernottano, ed entrerà in vigore da giovedì 25 aprile 2024 e sarà operativa per 29 giorni effettivi, i più critici per il turismo, fino al 14 luglio. "Accogliamo positivamente l'esperimento del contributo di ingresso a Venezia, servirà per raccogliere dati fondamentali e ...