Thiago Motta | Futuro? Al Bologna sono felice…

Roma 22 aprile 2024 – Il Bologna non vuole saperne di svegliarsi e all'Olimpico si regala un'altra notte da sogno. I rossoblu superano per 1-3 la Roma al termine di una partita emozionante, giocata in maniera impeccabile da tutti i giocatori schierati in campo da Thiago Motta. El Azzouzi in rovesciata apre le marcature, poi Zirkzee chiude la prima frazione con il raddoppio emiliano; nella ripresa Azmoun illude, prima che Saelemaekers chiuda i ... (sport.quotidiano)