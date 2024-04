TFR | i 5 segreti per farlo valere di più ed avere una ricca vecchiaia - svelato dai CAF

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non tutti lo sanno, ma ci sono delle strategie che è possibile mettere in atto per rendere più ricco il TFR, ecco come fare. Il TFR o trattamento di fine rapporto viene spesso chiamato in maniera comune liquidazione o buonuscita ed è quella cifra che matura man mano che si lavora in un’azienda e che si percepisce quando ci si licenzia o si conclude la propria attività lavorativa. Quando si termina il rapporto con un’azienda si ottiene il TFR – Foto Cityrumors.itSalvo casi eccezionali che possono permettere di chiederlo prima del periodo, l’importo che si ottiene può essere davvero importante e può essere utile magari per fare qualche lavoro in più in casa o per togliersi qualche sfizio. In realtà, anche se pochi lo sanno ci sarebbe “un trucco” da mettere in atto che può servire per lievitare ancora di più quanto previsto. Basta poco e il risultato potrà essere dei migliori. Rendere ...