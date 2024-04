Tesla Model 3 in Italia costa sempre meno

L’ingegnere di Apple Walter Huang è morto nel 2018, in seguito a uno schianto contro una barriera di cemento della sua Model X in regime di Autopilot. L’uomo però era distratto da un gioco sul ...

Il colosso tedesco ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche con il partner cinese Xpeng. Ecco come funzionerà

Il colosso tedesco ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche con il partner cinese Xpeng. Ecco come funzionerà

Non finiscono i guai per Tesla . L'azienda dell'automobile elettrica di Elon Musk ha dovuto ritirare dal mercato 3.878 Cybertruck , i suoi caratteristici pickup elettrici, che recentemente hanno ...

Questo è il nuovo Pixel 9 Pro di Google dal vivo accanto ad un iPhone 14 Pro Max - Iniziano a circolare le prime, presunte foto reali del prossimo Google Pixel 9 Pro, il futuro top di gamma della linea Pixel che debutterà nel corso del 2024. Le immagini, pubblicate dal blog monteneg ...hwupgrade

Tesla taglia i pezzi a livello globale per rispondere al calo di vendite - Tesla ha ridotto i prezzi dei veicoli in tutto il mondo a causa del calo delle vendite e di una settimana caotica, che include il richiamo totale di Cybertruck.tomshw

Tesla taglia il prezzo di Model 3 in Italia, sia in versione standard che Long Range. Tagli anche per Model S e X - Tesla taglia i prezzi di Model 3, Model S e Model X: ora la versione base di Model 3 gode degli incentivi anche scegliendo una colorazione diversa da quella base. Nessuna diminuzione per Model Y.dmove