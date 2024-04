Tesla - la cris non si ferma

(Di lunedì 22 aprile 2024) In calo le azioni in seguito alla decisione della casa automobilistica di abbassare i prezzi di alcuni modelli

La sua Tesla Model Y ha letteralmente salva to la vita a MaxPaul Franklin, un produttore televisivo della Carolina del Nord. L’auto ha guidato autonomamente per 20 chilometri, fino al pronto soccorso ...

Domanda in calo, licenziamenti e concorrenza cinese: la casa automobilistica deve fare i conti sfide senza precedenti. E anche la leadership di Elon Musk ora è in discussione

Torna il Wired Next Fest, a Milano il 15 e 16 giugnoIscriviti per partecipare - Ingresso gratuito su registrazione - In calo le azioni in seguito alla decisione della casa automobilistica di abbassare i prezzi di alcuni modelli ...wired