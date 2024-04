Terremoto a Reggio Calabria - oggi altre scosse tre Cittanova e Molocchio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Non si ferma ilin. Dopo le avvisaglie dei giorni scorsi, nella nottequattro: la più forte di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 2.11 in provincia di. Poi ce ne sono statealle 2.21 di intensità 2.3, alle 3.29 con 2.6 e alle 3.49 con magnitudo 2.2. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 16 chilometri di profondità ed epicentro a quattro chilometri dai comuni die di Molochio. Al momento, non si segnalano danni a persone e abitazioni.