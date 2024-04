Ternana - in difesa adesso è vera emergenza Anche Capuano ai box | spazio ai più giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le Fere perdono i pezzi, non la testa, la grinta e la coesione. Sembra difficile esultare in pieno per la fruttifera doppia trasferta lombarda. In vista della fondamentale sfida con l’Ascoli (sabato ore 14 al "Liberati") l’inraggiunge infatti il massimo livello.sembra infatti aggiungersi a Iannarilli e Sgarbi nella lista di coloro che non potranno partecipare alla fase finale di campionato. A Brescia il capitano ha dovuto lasciare il campo alla mezzora della ripresa a causa di un problema muscolare (possibile stiramento). Va aggiunto che Sorensen, rimasto in panchina in quanto reduce da infortunio, non sembra essere ancora al meglio. Dunque, non è da escludere che sabato il reparto difensivo a protezione di Vitali (che ha confermato piena affidabilità) possa essere quello che ha disputato alla grande ...