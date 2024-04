Terminate le riprese di Ricomincio da Taaac film dal cuore green

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 apr. (askanews) – Sono da pocoledi “da”, il sequel del primo capitolo de Il Milanese Imbruttito dal titolo “Mollo tutto e apro un chiringuito”. Previsto in uscita in autunno e prodotto da Giovanni Cova per QMI, Ramaya Productions e Medusain collaborazione con Prime Video, “da” è un“a km zero” per l’ottimizzazione della logistica e si è distinto per una produzione smaccatamentee attenta in ogni aspetto alle tematiche ambientali, dimostrandosi una case history d’avanguardia sul tema dell’ecosostenibilità. Le ambientazioni sono state scelte in prossimità del campo base e degli alloggi della troupe, limitando gli spostamenti a un raggio massimo di 100 ...