Tentato omicidio a Roma | 17enne messo in Comunità per l’accoltellamento al Pigneto

Roma . La Polizia di Stato ha eseguito un ‘ordinanza della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne italiano poiché gravemente indiziato del reato di Tentato ...

È accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Don Bosco. L'uomo, 34 anni, non è in pericolo di vita. Allertati per la tutela dei minori i servizi sociali.Continua a leggere