(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 – Grande prestazione nell'ultima giornata di campionato delche vede la squadra di D1 guadagnare l'accesso diretto alla categoria superiore. Vincendo ieri, con un netto 5 a 0 a Sesto Fiorentino, la formazione valdarnese mantiene così la prima posizione e conquista la. Ecco il commento di Vivaldo Nannoni, tecnico federale e Presidente della Società: "questa stagione ci ha dato tante soddisfazioni, avevamo due squadre che giocavano in D2 e una squadra in D1 e abbiamo ottenuto il massimo: due promozioni e una squadra di D2 che si giocherà i play-off per un'ulteriore. Sapevamo di essere competitivi ma la cosa importante è che le vittorie sono venute anche grazie ai giovani: Alessandro Chellini (classe 2011) ed Ernesto Innocenti (2010) lo scorso anno hanno ...

Arezzo, 31 gennaio 2024 – Sabato 3 e domenica 4 febbraio, nella palestra del palazzetto di via Genova, si svolgerà il torneo open di tennis tavolo a San Giovanni Valdarno , organizzato ... (lanazione)

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Sabato 17 e domenica 18 febbraio si sono svolti i campionati regionali di Tennistavolo e le 3 squadre valdarnesi in gara hanno vinto i rispettivi incontri: la formazione di ... (lanazione)

Arezzo, 26 febbraio 2024 – Sabato 24 febbraio si sono svolti i campionati regionali di Tennistavolo e per l'ennesima volta le 3 squadre valdarnesi in gara hanno vinto i rispettivi incontri: la ... (lanazione)

Tennistavolo Valdarno. Arriva la promozione!! - Arezzo, 22 aprile 2024 – Grande prestazione nell'ultima giornata di campionato del Tennistavolo Valdarno che vede la squadra di D1 guadagnare l'accesso diretto alla categoria superio re. Vincendo ieri ...lanazione

La sqtade di D1 del Tennitavolo Valdarno batte la Artiginalli Firenze, per la promozione in C2 adesso sotto con Sesto Fiorentino - Sabato scorso netta vittoria casalinga della squadra di serie D1 del Tennistavolo Valdarno, che si è imposta per 5-1 contro la Artigianelli Firenze (due punti a testa di Martinino e Bagnolesi e un pun ...valdarnopost

Ancora una vittoria per il Tennistavolo Valdarno: la D1 sempre prima - Le 11 vittorie conquistate e una sola sconfitta non bastano per decretare il vincitore del girone e così rimane l'ultimo sforzo, vincere a Sesto Fiorentino domenica 21 aprile ...arezzonotizie