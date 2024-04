Tennis - nessun padrone sulla terra rossa | tanta incertezza per il Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’regna sovrana. La stagionedelmondiale prosegue e la caratteristica principale è l’assenza di un dominatore sul mattone tritato. In passato Rafa Nadal aveva preso lo scettro e pochissimi erano stati in grado di strapparglielo, mentre ora come ora non si sa chi possa essere il vero favorito per il. Nadal è ancora presente nel circuito, ma la sua è chiaramente una versione lontana dal suo “Prime”, quando l’abbinamento sul rosso faceva tremare i polsi al suo avversario. Il giocatore che potrebbe raccogliere il testimone del maiorchino si pensava sarebbe stato Carlos Alcaraz, ma i guai fisici che stanno caratterizzando le ultime settimane del funambolo di Murcia alimentano dei dubbi. Le criticità ...