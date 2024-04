Tennis - Berrettini si ferma di nuovo | l’ultimo problema

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 aprile 2024)stop per ragioni fisiche Matteo, tornato a marzo nel circuito ATP di, dopo un lungo stop per problemi fisici siancora. L’azzurro prima si è cancellato, settimana scorsa, dal torneo di Monaco e ora da quello di Madrid, in partenza questa settimana. A spiegare le motivazioni lui stesso attraverso le stories di Instagram. “Negli ultimi giorni – scrive – ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre. Dopo un’altra valutazione oggi, il mio medico mi ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sposta sul recupero il più rapidamente possibile e sulla preparazione per Roma”. Non vuole infatti mancare, pure quest’anno come successo nelle ultime due annate, al torneo di casa, uno degli appuntamenti clou su ...