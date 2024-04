Tennis - a Madrid torna Nadal Incognita Alcaraz

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (askanews) – E’ stato sorteggiato il tabellone del MutuaOpen, secondo Masters 1000 della stagione intestata alla terra battuta il cui seeding è guidato dall’azzurro Jannik Sinner e che riporterà in campo per il secondo evento consecutivo Rafa, cinque volte vincitore nella capitalo spagnola. Il primo quarto di tabellone, guidato dalla testa di serie n.1 Sinner, vede schierati anche il fresco vincitore di Barcellona nonché finalista di Monte-Carlo, Casper Ruud, contro cui si profila un ipotetico quarto di finale. C’è poi Grigor Dimitrov, testa di serie n.9. Incroci con il cileno Nicolas Jarry, il giovane Joao Fonseca. Una menzione la merita anche il canadese Felix Auger-Aliassime. Nel secondo quarto di tabellone guida Daniil Medvedev, testa di serie n.3. Il russo potrebbe trovare l’italiano Matteo Arnaldi al secondo ...

Non c’è pace per Matteo Berrettini : il tennista romano alza bandiera bianca ancora una volta. Il 28enne, dopo aver dato forfait al torneo di Barcellona di questa settimana, si è cancella to dal main ...

Madrid , 21 apr. (Adnkronos) - "Negli ultimi giorni ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre . Dopo un'altra valutazione oggi, il mio medico ha consigliato ...

Il record di titoli, cinque, è di Nadal, pronto all'esordio contro Blanch MADRID (SPAGNA) - Sorteggiato il tabellone maschile del Mutua Madrid Open, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta in ...

