Temperature superiori alla media mondiale ed eventi estremi sempre più frequenti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Continua a preoccupare il riscaldamento climatico in Europa: nel 2023 lesono statepraticamente per tutto l’anno, con il settembre più caldo mai registrato e glisono statipiù. Sono questi i dati emersi dal nuovo rapporto European State of the Climate 2023, il Rapporto sullo stato europeo del clima del Servizio europeo Copernicus e dell’Organizzazione Meteorologica. ...

Nel 2023 in Europa record di giorni di stress da caldo per i corpi umani: fino a 48,2° C in Sicilia - Nel 2023, l'Europa ha registrato un numero record di giorni in cui il calore percepito è stato "estremo" per i corpi umani, a causa di Temperature superiori a 35°C o 40°C, i cui effetti sugli organism ...corrieretneo

L'Europa si sta scaldando troppo velocemente - Con una temperatura media annuale di 2,3°C superiore alla media del periodo preindustriale. Unica nota positiva nel 2023: l'incremento delle rinnovabili ...wired

L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente: Temperature in aumento il doppio della media globale - L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle Temperature pari a circa il doppio della media globale. Lo afferma il rapporto ...corriereadriatico