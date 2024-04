Temperature in calo a Imola | si può accendere il riscaldamento fino al 2 maggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - Il maltempo e il bruscodellein Emilia-Romagna hanno indotto il comune diad autorizzare l'accensione degli impianti dial 2. L'ordinanza, firmata dal sindaco Marco Panieri, stabilisce che "la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ossia non può superare le sette ore giornaliere tra le 5 e le 23, con possibilità di frazionare l'orario diin due o più sezioni". Nel provvedimento, i cittadini vengono invitati a "limitare l'accensione nelle ore più fredde, senza superare i valori di massimo 19 gradi (più due di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o ...