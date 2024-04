Televisione - Le voci di Napoli | nuovo format in onda su Napoletani nel mondo

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Ledi” è il titolo della trasmissione curata dal giornalista Diego Paura su “nel”, la tv hbbtv inda domani sul digitale terrestre nazionale ai canali 68, 209 e 268. «Il nostro obiettivo sarà quello di segnalare i talenti partenopei che non hanno ancora il risultato di una grande audience, pur avendo già rappresentato la nostra città in teatri, rassegne e manifestazioni culturali in europa e oltreoceano», afferma Diego Paura, responsabile della redazione spettacoli del quotidiano “Roma” e volto noto al grande pubblico televisivo per la sua quinquennale partecipazione da opinionista ai programmi su Raiuno di Gigi Marzullo. «è la più prolifica fucina musicale e culturale d’italia, non c’è dubbio – continua Diego Paura, già volto dell’emittente ...

La tv “Napoletani nel mondo” lancia nuovi format - “Napoletani nel mondo” è una tv hbbTv in onda sul digitale terrestre nazionale ai canali 68, 209 e 268 che raccoglie circa 300mila utenti al mese e che è in netta ...ilmattino

Svampeide: una giornata “con” Nanni Svampa a Milano - Martedì 23 aprile al Teatro Elfo Puccini l’Associazione Nanni Svampa in “Svampeide” riunisce ospiti di eccezione per analizzare la poliedricità e l’attualità della sua opera, per quella che è una ...rockol

Come è morta Eva Evans: solite speculazioni su causa morte e presunta malattia oggi - In tanti vogliono capire come è morta Eva Evans, con inevitabili speculazioni su causa morte e presunta malattia oggi 22 aprile ...bufale