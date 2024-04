TEATRO CELEBRAZIONI Maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alil nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, Neri Marcorè con La buona novella di Fabrizio De Andrè e la comicità di Beppe Grillo, Enrico Bertolino e Max Angioni Si apre con il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi il mese dialdi Bologna. Intitolato Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque, lo show – in scena per sette repliche, dal 2 al 5 e dal 9 all’11– racconta il paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. E in una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, spicca il fascino della normalità. Martedì 14è la volta di Beppe Grillo, che propone l’inedito spettacolo Io sono un altro: l’attore afferma di essere un altro, inseguendo e citando Vitangelo ...