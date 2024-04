Taylor Swift lancia una stoccata ad Alonso nel nuovo disco? Il pilota di F1 risponde sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il tour mondiale con gli incassi più alti di tutti i tempi, sedici album pubblicati (di cui undici in studio) e l’aura delle grandi popstar. Al momento,– che sarà in concerto a San Siro il 13 e il 14 luglio – non sembra avere rivali. E lo scorso 19 aprile è uscito il suoThe Tortured Poets Department. Nella versione deluxe, The Anthology, 31 nuove tracce che renderanno entusiasti i suoi fan. Tra i brani inediti, anche I’m gonna get you back (imgonnagetyouback). Forse, unaa Fernando, notodi Formula 1 con cui pare che l’artista, ad aprile 2023, abbia avuto un flirt. “Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un’Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso, ...