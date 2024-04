Taylor Swift ha scritto una canzone per Fernando Alonso? Il testo rilancia le voci sul flirt

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 aprile 2024)haunadestinata a? Secondo i rumors di gossip sì. E non si tratterebbe di una dedica d’amore, bensì di una frecciata da ex simile a quella che scagliò qualche anno fa Shakira contro l’ex fidanzato Gerard Piquè. Nel nuovo e undicesimo album di, dal titolo “The Tortured Poets Department”, c’è anche un brano intitolato “imgonnagetyouback”, che in italiano si potrebbe tradurre con “Ti riprenderò”. Nella popstar canta: “Parlare poco, camminare tanto, comportarsi come se non mi importasse di quello che hai fatto, sono una Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso”. Un verso che ai fan e agli appassionati di gossip non è sfuggito. Sembra infatti diretto proprio ad ...