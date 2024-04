Tar del Lazio | annullata nomina di Squillace Greco a Procuratore genera di Firenze Confermato Spiezia Procuratore capo

Tempo di lettura: < 1 minutoSu iniziativa della 1° Municipalità e dell’Assessorato alla Salute, è stato Ripristinato il datario del Maschio Angioino . Il datario è posto sul viale d’accesso ed è composto da ghiaia e piantine. L’installazione ha già attratto tanti turisti, ma anche tante generazioni di napoletani che potranno scattare delle foto a colori, aggiornando quelle in bianco e nero. Il Maschio Angioino è sicuramente fra le attrazioni ... (anteprima24)

Su Rai 3 svela “L’avversario”: Una notte da ricordare Rai 3 presenta un’altra coinvolgente serata con la première de “Lo Sfidante”, condotto dallo stimato Marco Tardelli . La puntata di stasera si preannuncia eccezionale perché svela la vita e l’eredità del mitico Gigi Riva , racconta te da chi lo conosceva meglio, dentro e fuori dal campo. Riflettori puntati su Gigi Riva Mentre Marco Tardelli accompagna gli spettatori in un viaggio ... (pettegolezzicelebrita)

Uno sposo ubriaco , una sposa in lacrime e un gruppo di invitati costretti ad assistere alla rovina di un matrimonio . Così una cerimonia a Varese si è trasformata nella scena di un film dell’orrore con protagonista la proprietaria di una elegante villa che si è trovata a dover gestire degli ospiti a dir poco agitati. […] L'articolo Varese , ubriaco al suo matrimonio minaccia proprietaria del locale : “Manca il vino? Ti taglio la testa” proviene da ... (ildifforme)

Milano, 22 aprile 2024 – Milan-Inter, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In un San Siro tutto esaurito si gioca un Derby che vale lo scudetto. In caso di vittoria, i nerazzurri festeggeranno infatti il ventesimo tricolore della storia. Ma la squadra di Pioli è pronta a dare battaglia: dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, Leao e compagni sono chiamati a una prova di orgoglio per evitare di ... (sport.quotidiano)