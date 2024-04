Tanti bimbi lontani dalla cultura | Abbattiamo questo ostacolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Povertà educativa una realtà per troppi bambini, è ora di abbattere le barriere". Al via a Gorgonzola il progetto Pacu, acronimo per “A piccoli passi nella”: ha l’obiettivo di creare opportunità a livello locale per favorire la partecipazionele dei bambini e delle bambine tra i 6 e gli 11 anni e di rafforzare la rete di associazioni ed enti che sul territorio se ne occupano a vario titolo. "È una sfida sociale che si vince solo lavorando insieme". Il progetto Pacu - A piccoli passi nellaè finanziatoFondazione Cariplo tramite il bando Alla scoperta della. A Gorgonzola è stato promosso da Itinerari Paralleli impresa sociale srl in qualità di capofila insieme a Comune di Gorgonzola e associazioni La Gente del Mago, Symphonia e La Trama di Penelope. La ...