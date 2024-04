(Di lunedì 22 aprile 2024) La spadista azzurra ha condiviso sui social alcuni post nei quali si dice dispiaciuta per la mancata scelta del compagno, Gregorio, qualedell'Italia alle Olimpiadi di Parigi. Ma non fa alcuna polemica, è solo questione di affetto.

Tamberi preferito a Paltrinieri come portabandiera, la reazione di Rossella Fiamingo: “Piango” - La spadista azzurra ha condiviso sui social alcuni post nei quali si dice dispiaciuta per la mancata scelta del compagno, Gregorio Paltrinieri, quale portabandiera ...fanpage

Olimpiadi, scelti i portabandiera azzurri: saranno Errigo e Tamberi - Come accaduto a Tokyo si è preferito puntare su due atleti, un uomo e una donna, creando così una parità di genere promossa dal CIO e che nel 2021 vide protagonisti Jessica Rossi e Elia Viviani.gonfialarete

Tamberi ed Errigo pronti a sfilare a Parigi: saranno i portabandiera per l’Italia alle Olimpiadi Estive - La Giunta del Coni ha deciso di puntare sul pluricampione di salto in alto e sulla fuoriclasse del fioretto in vista della cerimonia d’apertura& ...sportmediaset.mediaset