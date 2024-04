Tamberi - è già storia | Gimbo sarà il portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il Coni ha nominato Tamberi e Errigo portabandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024 .Continua a leggere

Italia, si sceglie il portabandiera: tutte le ipotesi e quando verrà annunciato: Se - come sembra - sarà rispettato il principio di affidare la bandiera a un atleta che ha già ... portabandiera proprio in Giappone nella cerimonia di chiusura, il primo della lista è Tamberi . In ...

"Simonelli e la Dosso volano. Mai visti due atleti così...": ... allora dove può arrivare Simonelli "È cresciuto nel gruppo dell'Esercito, nel 2022 era atleta già ... Dovesse scommettere su un nome "Tamberi. L'atleta con la più grande forza mentale che abbia ...