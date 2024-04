Talassemia | cos’è - sintom - classificazione e cause

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per assolvere a tutte le sue funzioni vitali, il nostro organismo ha bisogno di costante nutrimento, da intendersi non solo sotto forma di “cibi” introdotti attraverso l’alimentazione, ma anche come ossigeno. Quest’ultimo, infatti, viene trasportato dai globuli rossi e raggiunge le cellule di tutto il corpo tramite il flusso ematico. In presenza di specifiche condizioni, l’organismo potrebbe disporre di un minor numero di globuli rossi sani; questo comporta un minor trasporto di ossigeno, che si traduce ini, come stanchezza e debolezza. Quest’ evenienza porta il nome di anemia e a seconda della sua entità (lieve o grave), possono verificarsi complicanze, alcune rilevanti, tra cui il danneggiamento degli organi e nei casi estremi, anche la morte. Perché si sviluppa l’anemia? I motivi possono essere diversi, uno di questi riguarda la presenza della ...