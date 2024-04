Tajani | ho una esperienza unica per rafforzare l’Ue

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Io sono l'unico italiano che hain tutte e tre le istituzioni comunitarie", e che potrà perciò mettere sul tavolo quest'per incentrare sulle grandi questioni europee, e sul rafforzamento dell'Ue, il dibattito politico in vista delle elezioni di giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, incontrando la stampa a margine del Consiglio Esteri e Difesa dell'Ue, oggi a Lussemburgo, in risposta a una domanda sulla sua candidatura alle elezioni europee. "Trent'anni di lavoro nelle istituzioni europee sono importanti per me, per poter mettere al centro il dibattito politico, in vista del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, le grandi questioni europee. E' una candidatura - ha spiegato- che punta proprio a far sì che il dibattito si incentri anche su ciò che serve ...