Svolta cinese Dopo le elezioni le Maldive e Pechino sono più vicine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mentre si conteggiano le schede, l’esito dellenell’arcipelago dellediviene sempre più nitido: il partito People national congress (Pnc) guidato dall’attuale presidente del Paese Mohamed Muizzu è il grande vincitore di questa tornata elettorale, assicurandosi sessantasei degli ottantasei seggi, tre quarti del totale, secondo i risultati provvisori della Commissione elettorale dellediffusi la sera di domenica 21 aprile. Il principale partito di opposizione, il Partito democratico maldiviano (Mdp), che in precedenza disponeva della maggioranza in Parlamento, sembra invece destinato a una sconfitta umiliante, con appena una dozzina di seggi conquistati. La ratifica formale dei risultati è prevista entro una settimana, e la nuova assemblea entrerà in carica all’inizio del prossimo maggio. L’esito di queste ...

