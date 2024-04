Svimez - Bianchi | Su - Zes unica grande occasione ma incompatibile con l’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Zes e Autonomiasono due modelli incompatibili: da un lato, correttamente, si prova a ricostruire un’unità degli interventi per il Mezzogiorno attraverso la Zes, che comporta, in parte, un accentramento delle scelte strategiche da parte del Governo; dall’altro lato, invece, si sta provando a farecon il rischio di frammentare ulteriormente le politiche pubbliche in questo Paese”. Lo ha detto il direttore dellaLuca, intervenuto al convegno “Zes: Unaopportunità per il Mezzogiorno?”, alla Sirenetta di Mondello (Palermo), organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. “Il modello originario delle otto zone economiche speciali – ha continuato Luca– non aveva ...