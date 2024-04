Successi e compattezza - l' Inter e un campionato vinto ' da padrona'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Derby, scudetto e seconda stella, tutto in una notte. Una notte magica, che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno mai. Ma quali sono state le tappe principali di questa incredibile stagione? Attenti a quei tre La corsa al ventesimo scudetto comincia in una notte d'agosto là dove finirà otto mesi dopo, al Meazza, con il 2 a 0 al Monza firmato Lautaro. A centrocampo partono dal 1' Barella, Calhanolu e Mkhitaryan, un trio cui Inzaghi in pratica non rinuncerà più. Alla quarta giornata, un sabato, il Milan viene travolto 5 a 1: è il quinto successo su cinque nella stracittadina e cinque - la domenica dopo, a Empoli - diventano anche le vittorie consecutive. È ancora estate, fine settembre, quando arriva invece la prima doccia fredda: 1-2 in casa con il Sassuolo. Sara' la prima e unica sconfitta della stagione in, ma ancora nessuno può immaginarlo. ...