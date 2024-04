Su Io c' è un' isola su un lago di magma liscio come il vetro e circondato da un anello di fuoco

Weekend lungo a Lanzarote, l'isola diversa: ecco le esperienze da non perdere per un'esperienza on the road, ideale in primavera - Paesaggi naturali mozzafiato ma anche nuove frontiere dell’architettura. Benvenuti a Lanzarote isola dell’arcipelago delle Canarie dichiarata Riserva della Biosfera nel 1993, che ...ilmessaggero

Sorpresa: nel lago di Montorfano spunta... un'isola - Sorpresa: nel lago di Montorfano spunta... un’isola. Ma è con tutta probabilità una parte di canneto, distaccatasi dalla terraferma a causa del forte vento dei giorni scorsi. Fenomeno dovuto al meteo ...primacomo

Migranti, Isole Canarie: operazione di soccorso per lo sbarco di 150 persone a Tenerife - Operazioni di soccorso dal porto di Tenerife: le autorità delle Isole Canarie aiutano i 150 migranti al largo della costa ...tag24