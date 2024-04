Stuprata dal compagno e da un altro uomo a Ostia | picchiata e ferita a coltellate | Ero costretta a prostituirmi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024). La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 53enne romano poiché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, insieme alle volanti della Questura di Roma, hanno fermato un 53enne romano perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Nello specifico, i poliziotti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti presso un pub di via San Quiriaco in quanto era stata segnalata un’aggressione ad una donna. Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato una donna in strada, visibilmente scossa, la quale ha raccontato che, poco prima, il, insieme ad un, l’aveva violentata, ...