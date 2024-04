Studentessa in bici investita e uccisa da un camion della spazzatura - aveva 27 anni Siamo profondamente addolorati

In un incidente nel cuore della notte ha perso la vita una giovane Studentessa tedesca . La tragedia è avvenuta mentre L.H. era in bici , attorno alle 02:15 della scorsa notte, investita da un ...

