Strade e marciapiedi in condizioni disastrose - l’intervento di Perifano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiin, tra dossi, buche e pavimentazioni sconnesse. Una situazione che crea quotidiane difficoltà specie a disabili e portatori di handicap su cui si è espresso il portavoce di Alternativa per Benevento, Luigi Diego: “Ricorre spesso, e a ragion veduta, la polemica sulledi diversecittadini. C’è tuttavia un aspetto di questa problematica a cui si presta ancora poca attenzione: i pericoli che ne derivano per disabili e portatori di handicap in generale. Il cattivo stato di molte, con la presenza di buche e dossi non segnalati, pavimentazione sconnessa e quant’altro, ...