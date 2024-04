Storico successo per l' under 17 del Pisa che batte la Juventus 2-1 in trasferta

Dopo la prima storica partita della Nazionale Under 16 femminile sperimentale di San Marino nel Torneo di sviluppo Uefa, in corso proprio sul Titano, contro la Georgia, le titane di Giacomo Piva entrano subito nella storia grazie al successo ai calci di rigore contro l’Estonia. Il gol di Benedettini a inizio ripresa e l’autogol di Carli nel recupero conducono ai rigori (1-1 e 5-4 dopo i calci di rigore). E decisivi dal dischetto sono i centri di ... (sport.quotidiano)

Liverpool, 11 aprile 2024 – Sembrava la missione più difficile del quartetto europeo di squadre italiane, invece per ora è stata la più semplice. La vittoria per 0-3 dell’Atalanta ad Anfield mette una mezza ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Europa League e fa una grande regalo all’Italia in ottica ranking europeo. Doppio Scamacca e Pasalic per il tris da sogno che va volare in alto la Dea, rifilando al Liverpool una sconfitta in ... (sport.quotidiano)