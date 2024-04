Storia diplomatica | Raoul Wallenberg

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024), fratellastro per parte di madre di Guy von Dardel , era un esponente della dinastia imprenditoriale svedese dei. Fu inviato a Budapest in Ungheria in missionee incominciò ben presto a prendersi carico, per conto del War Refugee Board statunitense, della difficile condizione degli Enrei nell’Ungheria occupata dalle forze naziste. Consegnò a molti Ebrei certificati con lo stemma svedese: le persone in possesso di questi cosiddetti “passaporti” erano al sicuro dai nazisti e non venivano deportate ad Auschwitz .istituì anche cucine da campo, ospedali, orfanotrofi e scuole per gli Ebrei ungheresi superstiti e istituì una “zona sicura” comprendente 31 case e ostelli speciali che ospitavano circa 33.000 persone. Negli ultimi ...