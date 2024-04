Storia del pasticcere dei ricchi che ha creato una torta nuziale a forma di Duomo di Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le sue torte nuziali fanno sognare le coppie di tutto il mondo, il New York Times le definisce haute couture commestibile e lui su Instagram si definisce non unbensì un artista. Bastien Blanc-Tailleur è uno dei cake designer più famosi del mondo, viene da Parigi, è appassionato di libri antichi di pasticceria ed è stato definito dallo chef Yannick Alléno la reincarnazione di Michelangelo. Al New York Times ha dichiarato: «Sono ossessionato dalla pasticceria già da quando ero bambino» e la definisce la sua «dolcedi follia». I client di Blanc-Tailleur fanno parte dell’alta società: magnati, star del cinema e della moda (Dior è uno dei clienti), famiglie reali, aristocratici e non solo. Le torte di Bastien Blanc-Tailleur Le torte nuziali del cake designer francese sono delle vere e proprie opere d’arte: strati su strati di impasto di ...