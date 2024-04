Stiamo andando fortissimo - vinceremo Chiorazz - la tragica gufata del candidato Pd in Basilicata

Antonella Palmisano a Podebrady, in Repubblica Ceca, si è classificata terza in 1:27:27 nella 20 km di marcia, facendo segnare la terza miglior prestazione della carriera. La vittoria è andata alla peruviana Kimberly Garcia Leon, prima in 1:27:08, davanti alla rappresentante dell’Ecuador Glenda Morejon, seconda in 1:27:21. Eleonora Giorgi è giunta settima, ma ha centrato il minimo olimpico in 1:28:47, decima Valentina Trapletti in ... (oasport)