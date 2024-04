Stellantis Mirafiori - cassa integrazione fino a settembre | “La fabbrica è quasi vuota”

(Di lunedì 22 aprile 2024) Torino. Lo stabilimentoha annunciato il prolungamento dellaper i 2200 operai delle carrozzerie. Firmati i contratti di solidarietà, ma non c'è certezza sul futuro: "Dicono che forse, forse ci saranno nuovi modelli dal 2027 - spiega Gianni Mannori, referente FIOM per- ma gli operai innon arrivano alla fine del mese".Oltre loro a essere preoccupati dalla forte riduzione del lavoro ci sono non solo i 12mila operai di, ma anche i 36mila dell'indotto.

Il 2024 sarà un “altro anno fantastico”, dice l’amministratore delegato di Stellantis , Carlos Tavares. Certo, per lui lo sarà di sicuro, con uno stipendi o da record . Ma per i lavoratori di Mirafiori di fantastico ci sarà ben poco, con la conferma delle ultime ore della cassa integrazione . I vertici dell’azienda continueranno a ricevere stipendi faraonici mentre per i lavoratori il 2024 continuerà a essere da incubo, almeno per quelli ... (lanotiziagiornale)

I sindacati hanno annunciato che quasi 1200 lavoratori dell’impianto Stellantis di Mirafiori firmeranno un contratto di solidarietà , uno strumento con il quale i dipendenti accettano una riduzione del monte ore e della retribuzione per evitare che i propri colleghi vengano licenziati. La misura riguarda la linea Fiat che produce la 500 elettrica e arriva dopo dati molto negativi per il mercato dell’auto europeo. L’azienda ha confermato ai ... (quifinanza)

Le cattive notizie per gli stabilimenti italiani di Stellantis arrivano una dietro l’altra: la produzione in calo, le uscite anticipate e ora anche il contratto di solidarietà . Ancora una volta a essere colpiti sono i lavoratori di Mirafiori , con gli ammortizzatori sociali previsti per gli operai che lavorano alla Fiat 500 elettrica. Uno stop che si aggiunge a quello delle linee Maserati e che è la conseguenza della produzione in calo a causa ... (lanotiziagiornale)

