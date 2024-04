Stellantis - a Mirafiori stop fino a settembre | ferma anche la produzione della 500e

Torino. Lo stabilimento Stellantis Mirafiori ha annunciato il prolungamento della cassa integrazione per i 2200 operai delle carrozzerie. Firmati i contratti di solidarietà, ma non c'è certezza sul futuro: "Dicono che forse, forse ci saranno nuovi modelli dal 2027 - spiega Gianni Mannori, referente FIOM per Mirafiori - ma gli operai in cassa integrazione non arrivano alla fine del mese". Oltre loro a essere preoccupati dalla forte riduzione ... (fanpage)