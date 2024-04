Stazione radio a Bossico - Arpa Lombardia all’incontro informativo organizzato dal Comune

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024). Parteciperà anche il dipartimentodi Bergamopubblico convocato daldidomani, martedì 23 aprile, alle 20 nella Sala Consigliare, per fornire ai cittadini le informazioni necessarie sulla tematica dei campi elettromagnetici. L’obiettivo della serata è proprio quello di rispondere ai dubbi della cittadinanza in seguito alla diffusione di una notizia che riguarda la possibilità di ospitare aunaBase – con l’implementazione della tecnologia 5G nel territorio comunale – e di evitare il proliferare di informazioni non corrette dal punto di vista tecnico-scientifico. “Quella dei campi elettromagnetici è una materia che merita di essere trattata con attenzione, anche ...