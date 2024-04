Stasera tutto è possibile | anticipazioni - ospit - cast e giochi di og -i, 22 aprile

(Di lunedì 22 aprile 2024)2024:i,di oggi, 22Questa sera, lunedì 222024, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Neldel programma, giunto alla decima edizione, quest’anno, ci sono quattro “moschettieri” al fianco di De Martino: ai confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Confermato anche Vincenzo De Lucia, con le sue ormai iconiche imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e ...

Questa sera va in onda la quarta puntata del comedy show: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Quarto appuntamento della nuova stagione di Stasera tutto è possibile . Come di consueto, il ...

Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 22 Aprile - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 22 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 22 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...comingsoon

Milan-Inter, derby a rischio rinvio: lo scenario - Milan-Inter, ipotesi di rinvio della partita: i nerazzurri potrebbero dover rinunciare al match point scudetto Stasera, il motivo ...calciomercato