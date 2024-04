Star Wars Outlaws - la reputazione ed i Sindacati influenzeranno l’esperienza di gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il direttore creativo Julian Gerighty diha affermato che ladi Kay presso tutti iinfluenzerà ampiamentedi, rendendo di conseguenza il viaggio ancora più immersivo per i giocatori. Come ricordato da Gamingbolt,vedrà la protagonista Kay Vess avventurarsi nel mondo criminale dell’Orlo Esterno, lavorando con una gran quantità di fazioni nel corso del suo viaggio così da ottenere nuove missioni e mettere le mani su preziosi bottini. Dopo aver parlato dell’esplorazione nello spazio e dell’importanza della Trailblazer, il direttore creativo Julian Gerighty ha quindi affermato che i giocatori dovranno cercare di non inimicarsi anche soltanto una delle fazioni presenti in ...