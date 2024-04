(Di lunedì 22 aprile 2024) Trovare personale per l’estate resta un’impresa: soprattutto nella ristorazione che all’inizio dellabalneare si trova a corto di personale. E secondo gli operatori turistici lenel Ravennate si aggiranointorno al 20-25%. Basta dare uno sguardo alle richieste per gli stagionali pubblicate sul sito del Cescot, il portale di Confesercenti dedicato a lavoro e formazione, per capire di cosa stiamo parlando. Pocodi cento le richieste di lavoro stagionale dove sì è alla ricerca di qualche commesso, ma il grosso delle offerte di lavoro riguarda il mondo dei bar, della ristorazione e anche dei chioschi di piadina oltre che gli addetti di spiaggia. Da qualche anno il copione si ripete e probabilmente la situazione è destinata ad aggravarsi. Anche in questo settore, come spiega Nevio Salimbeni di ...

Grosseto, 15 marzo 2024 – A tre mesi dall’inizio della stagione estiva in Maremma, ma come nel resto dei litorali italiani, mancano i bagnini. Salvo deroghe (che forse ci saranno) il nuovo ...

Stagione, mancano lavoratori: "Carenze attorno al 25%. E ancora 15 bagnini in meno" - L’appello di Maurizio Rustignoli, presidente della Coop Spiagge Ravenna. Tra le figure più ricercate quelle legate al settore della ristorazione.ilrestodelcarlino

Jesolo, scacco al meteo: 50mila persone arrivate al mare per il week end - «Le presenze di questi giorni – prosegue De Zotti – sono comunque un ottimo segnale se guardiamo in prospettiva, c’è molta attesa per il corso della Stagione e le prenotazioni non mancano. Per il ...ilgazzettino

