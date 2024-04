Squid Game 2 | ecco quando potrebbe uscire e c’è anche Cobra Kai

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 22 aprile 2024) Due delle serie più attese di Netflix non hanno ancora una data ufficiale di uscita, ma il colosso streaming ha dato qualche indizio in più. Stiamo parlando della seconda stagione die della stagione 6 (e ultima) diKai. Nelle ultime ore, durante il consueto incontro con gli investitori, Netflix ha parlato di queste due serie ed ha confermato la loro uscita nel corso del 2024, precisando che saranno negli ultimi mesi dell’anno. Sapevamo già che sarebbero uscite entro l’anno, ma l’aggiornamento della notizia ci fa capire che il prossimo autunno/inverno sarà ricco di nuove sorprese sul canale streaming.Frame, fonte: NetflixSono più di due anni che i fan attendono il secondo capitolo di, che ha debuttato in tutto il mondo sul ...