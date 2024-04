Sprugolino d' Oro - il concorso canoro a The - Edoardo e Claudio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Spezia, 21 aprile 2024 – Thea Cozzani,Bertagna. Questi i nomi dei vincitori della prima edizione dello 'd'oro', andato in scena in una Sala Dante completamente sold out nei giorni scorsi. La finale delper bambini – dai 5 ai 15 anni –, presentato da Selene Ricco e da Maurizio Damerini, è stato ideato e organizzato da Marco Tarabugi, con la collaborazione della scuola di musica Music Factory, associazione Musicando, Cantagiro, Ptz Ptoto Lab (fotografo ufficiale della manifestazione) e Spezia WebTv di Jean Pier Tassora, con il patrocinio del Comune della Spezia. A partecipare alla fase finale, dopo una lunga preselezione, 23 giovani cantanti. La giuria composta da Marco Magi (presidente di giuria e direttore artistico), Alessio Boni, Marco Tarabugi, ...