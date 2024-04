(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Comitato “Stiamo Uniti” presenta proposta di legge Glidella politica e dellacostano aglini qualcosa come 500di, l'equivalente di più di 8.470a cittadino. Per tagliere gli sperperi è in arrivo in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare da parte del comitato “Stiamo Uniti”,

Sprechi Pubblica Amministrazione, in Italia valgono 500 miliardi di euro - Gli Sprechi della politica e della Pubblica Amministrazione costano agli italiani qualcosa come 500 miliardi di euro, l'equivalente di più di 8.470 euro a cittadino. Per tagliere gli sperperi è in arr ...adnkronos

Giornata della Terra. Non cediamo ai catastrofismi, l'opinione Pubblica è matura per cambiamenti radicali - Un appuntamento per sua natura “globale”, come universali sono i problemi da affrontare: emissioni di gas serra e aumento della temperatura, deforestazione e crisi alimentare, sfruttamento delle risor ...msn

Italia vittima del passato: dal debito alle pensioni, gli antichi mali sono rimasti. Ma il pil riparte grazie agli investimenti - Negli anni ‘90 l’Italia cercava di abbattere il debito pubblico con le privatizzazioni. A 35 anni di distanza molti problemi del passato sono ancora qui. Ma il Paese ha anche un’altra faccia: dopo la ...milanofinanza