(Di lunedì 22 aprile 2024) Quest’22, prende il via una nuova settimana dicon una giornata non intensissima ma comunque abbastanza interessante e con diversi appuntamenti importanti per i colori azzurri. Prosegue a Östersund il cammino di Stefania Constantini e Francesco De Zanna nella fase a gironi dei Mondiali di doppio misto di curling con altre due sfide cruciali contro Giappone e Turchia. In evidenza verso Parigi 2024 la seconda giornata della Last Chance Regatta di vela a Hyeres (con l’Italia a caccia del pass a cinque cerchi nel 470 misto e nei 49er) ed il day-2 delle qualificazioni del trap al Preolimpico di tiro a volo in quel di Doha. Attenzione anche agli Europei di boxe, i Mondiali di snooker, il Giro di Turchia di ciclismo e gli Europei di nuoto paralimpico, mentre in serata toccherà agli ...

Sarà una giornata ricca di Sport , e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi , domenica 21 aprile: in programma il tennis con le finali di 5 tornei tra ATP e WTA, il volley con la ...

Sarà una giornata ricca di Sport , e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi , domenica 21 aprile: in programma il tennis con le finali di 5 tornei tra ATP e WTA, il volley con la ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di domenica 21 aprile 2024. A Shanghai si chiude il weekend di F1 con il GP della Cina, mentre ad Antalya iniziano i Mondiali ...

Sport in tv oggi (lunedì 22 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest’oggi, lunedì 22 aprile, prende il via una nuova settimana di Sport con una giornata non intensissima ma comunque abbastanza interessante e con diversi appuntamenti importanti per i colori ...oasport

Sport nella ricetta medica: "Ginnastica al risveglio, camminata dopo i pasti". Muoversi vale una cura - Un progetto di legge lancia la prescrizione dell’attività fisica come prevenzione. In cantiere anche l’ipotesi di rimborsi o la deduzione fiscale per le spese.quotidiano

La paura nello Sport: come superare i timori di una caduta, di un fallimento o di non sentirsi all'altezza della competizione - I consigli di due psicologhe dello Sport: procedere con micro obiettivi e focalizzarsi sulla prestazione. Nei big point va aiutato il cervello: evitare le negazioni ...corriere