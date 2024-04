Spie russe arrestate in Germania e Polonia. Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le autorità tedesche e polacche hanno accusato tre persone di operare per conto dell’intelligence militare russa, il Gru, nella pianificazione di atti di sabotaggio e assassinio sul territorio europeo. Un piano era finalizzato al tentativo di assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un altro mirava a sabotare le strutture aeroportuali commerciali gestite dall’esercito degli Stati Uniti. “Gli arresti hanno evidenziato i timori della rete clandestina del Cremlino in Occidente e del suo utilizzo di cittadini stranieri, tra cui criminali violenti e hooligan, per terrorizzare o eventualmente uccidere gli oppositori che si rifugiano all’estero”, ha scritto il New York Times. I due episodi sembrano confermare il ruolo assunto nelle attività d’intelligencein Europa dal Gru, i cui ufficiali sembrano però meno raffinati e invisibili dei colleghi dell’Svr. Il ...