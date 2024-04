Spari contro il cantante francese Kendji Girac Il vincitore di ‘The Voice’ è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Parigi, 22 aprile 2024 – Rischia lail, diventato famoso per avere vinto il talent. Il 27enne di origini gitane è stato ferito da un proiettile: è successo nella notte a Biscarosse, nel sudovest della Francia. Il giovaneè ricoverato all'ospedale di Bordeaux e le sue condizioni sono molto gravi. Secondo Bfm TV, sarebbe indi. Chi èNomade di origine gitana,è undi successo in Francia. È diventato famoso dopo aver vinto nel 2014 la terza stagione del talent show televisivoVoice: la plus belle voix’. ...